Nablus'ta İsrail Güçleri ile Çatışmada Bir Filistinli Öldü

Güncelleme:
Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetti. Olay, İsrail güçlerinin bir evi kuşatması sonrası yaşandı.

RAMALLAH, 25 Kasım (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde İsrail güçleriyle çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli güvenlik kaynaklarının Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre pazartesi günü akşam saatlerinde yaşanan çatışmada İsrail güçleri, iki askerin ölümüyle sonuçlanan bir araç saldırısına karıştığı suçlamasıyla 1,5 yıldan uzun süredir takip ettikleri Abdurrauf Şatiye'yi öldürdü.

İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Amman Caddesi'ndeki bir evi kuşattığı ve yoğun silah seslerinin ardından, omuzdan ateşlenen roketlerle vurulan daireden alevlerin yükseldiği bildirildi.

Apartman içinde yaralı bir kişi olduğuna dair ihbar aldıklarını belirten Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin olay yerine ulaşmasını engellediğini açıkladı. Yerel halkın ifadelerine göre bu kişinin daha sonra İsrail güçleri tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Baskın sırasında şehrin farklı mahallelerinde çok sayıda kişinin de alıkonulduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
