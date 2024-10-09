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Nablus'ta İsrail Askerlerinin Ateş Açması Sonucu 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail askerleri, Nablus kentinde Arap kılığına girmiş şekilde genç erkeklerin bulunduğu bir araca ateş açarak 4 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Olayla ilgili sağlık ekipleri, hayatını kaybedenlerin naaşını hastaneye kaldırdı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde açtığı ateşte 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Arap kılığına girmiş İsrail askerleri, Nablus kentinde genç erkeklerin bulunduğu bir araca ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, sağlık ekiplerinin Eş-Şarki Çarşısı'nda gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 4 Filistinlinin naaşını hastaneye naklettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel

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