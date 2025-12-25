İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir çocuğu yaraladı
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, İsrail askerlerinin düzenlediği baskında bir çocuk yaralandı. Yerel kaynakların aktardığına göre, askerler Filistinlilere ateş açıp göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki bir çocuk yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus'un Beyt Furik kasabasına baskın düzenledi.
Mahalle aralarına konuşlanan askerler, Filistinlilere ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, baskın sırasında açılan ateş sonucu uyluğundan yaralanan bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel