Haberler

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir çocuğu yaraladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde, İsrail askerlerinin düzenlediği baskında bir çocuk yaralandı. Yerel kaynakların aktardığına göre, askerler Filistinlilere ateş açıp göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Nablus'un Beyt Furik kasabasına baskın düzenledi.

Mahalle aralarına konuşlanan askerler, Filistinlilere ateş açtı ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, baskın sırasında açılan ateş sonucu uyluğundan yaralanan bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu - Güncel
İstanbul Valiliği'nden kar uyarısı

İstanbullular dikkat! Hasret sona eriyor, kar için tarih verildi
İsrail, Lübnan'da İranlı komutanı böyle vurdu! O anlar kamerada

2 saniye sonrası alev topu! İsrail, İranlı komutanı böyle öldürdü
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Canlı yayında cinayet itirafı

Canlı yayında cinayet itirafı
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
4 gün mühlet verildi, adaya giren polis kaçak yapıları tek tek yıktı

4 gün mühlet verildi, yanıt gelmeyince polisler adayı dümdüz etti
Vatandaşa at eti yedirmişler! Bakanlık, markayı da üretildiği ili de ifşa etti

Vatandaşa at eti yedirmişler! Marka da üretildiği il de ifşa edildi