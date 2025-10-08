Haberler

Nablus'ta İsrail Askerlerinin Açtığı Ateşle 14 Yaşında Bir Çocuk Yaralandı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde yaptığı baskın sırasında açtığı ateş sonucu 14 yaşında bir Filistinli çocuk yaralandı. Olay, bölgedeki gerilimin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde açtığı ateş sonucu 1 çocuk yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Nablus kentinde bulunan Balata Mülteci Kampı'nda yaralanan Filistinli çocuğun hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu yaralanan Filistinli çocuğun 14 yaşında olduğu kaydedildi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Filistinliler baskın düzenleyen İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

İsrail ordusu, baskın düzenlediği Balata Mülteci Kampı'ndan saatler sonra çekildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
