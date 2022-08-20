Nablus'ta İsrail Askerlerince Vurulan Bir Genç Toprağa Verildi Güncel Haberler NABLUS, 19 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde, Wasim Khalifa isimli gencin cenaze töreninde yas tutan yakınları görülüyor, 18 Ağustos 2022. NABLUS, 19 Ağustos (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinde, Wasim Khalifa isimli gencin cenaze töreninde yas tutan yakınları görülüyor, 18 Ağustos 2022. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail askerleri tarafından göğsünden vurulan 18 yaşındaki Wasim Khalifa, Nablus Hastanesi'ne getirildikten kısa süre sonra can verdi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Batı Şeria Filistin İsrail Güncel Haberler

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