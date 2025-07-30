Nablus'ta Filistinliler, Gazze'ye Destek İçin Gösteri Düzenledi
Filistinliler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ve aç bırakma politikasını protesto etmek için Nablus kentinde bir gösteri gerçekleştirdi.
NABLUS, 30 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını ve Gazze halkına uygulanan aç bırakma politikasını protesto etmek amacıyla Batı Şeria'daki Nablus kentinde gösteri düzenleyen Filistinliler, 29 Temmuz 2025. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel