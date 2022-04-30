Nablus'ta Filistinli Göstericilerle İsrail Askerleri Arasında Çatışma Çıktı - Haberler

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Nablus'ta Filistinli Göstericilerle İsrail Askerleri Arasında Çatışma Çıktı

Xinhua - Güncel
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Nablus'ta Filistinli Göstericilerle İsrail Askerleri Arasında Çatışma Çıktı

NABLUS, 30 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Nablus şehrinin yakınlarındaki köylerde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto eden Filistinli eylemcilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.

NABLUS, 30 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria'daki Nablus şehrinin yakınlarındaki köylerde Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto eden Filistinli eylemcilerle İsrail askerleri arasında çatışmalar çıktı.

Batı Şeria'daki Nablus şehrinin yakınlarında bulunan Kufr Kadum köyünde Filistinli bir eylemci, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto ettikten sonra İsrail askerleriyle çıkan çatışmada lastik yakıyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Batı Şeria'daki Nablus şehrinin yakınlarında bulunan Kufr Kadum köyünde Filistinli bir eylemci, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto ettikten sonra İsrail askerleri ile çıkan çatışmada taş atmak için sapan kullanıyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Batı Şeria'daki Nablus şehrinin yakınlarında bulunan Kufr Kadum köyünde Filistinli bir eylemci, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto ettikten sonra çıkan çatışmada İsrail askerleri tarafından atılan göz yaşartıcı gaz kapsülünü sapan kullanarak geri fırlatıyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Batı Şeria'daki Nablus şehrinin yakınlarında bulunan Kufr Kadum köyünde bir İsrail askeri, Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesini protesto eden Filistinli eylemcilere göz yaşartıcı gaz bombası atıyor, 29 Nisan 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, Nisan, Güncel, Haberler

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