Nablus'ta Filistinli Göstericiler İsrail Askerleriyle Çatıştı
Xinhua - Güncel
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NABLUS, 2 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınında bulunan Kafr Kaddum köyündeki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protestonun ardından çıkan çatışmalarda İsrail askerlerine ve İsrail sınır polisine sapanla taş atan Filistinli bir protestocu, 1 Temmuz 2022.
NABLUS, 2 Temmuz (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınında bulunan Kafr Kaddum köyündeki Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen bir protestonun ardından çıkan çatışmalarda İsrail askerlerine ve İsrail sınır polisine sapanla taş atan Filistinli bir protestocu, 1 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Xinhua / Güncel