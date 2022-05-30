Nablus'ta Bayrak Yürüyüşü Protestolarında Çatışmalar Çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Nablus'ta Bayrak Yürüyüşü Protestolarında Çatışmalar Çıktı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Nablus'ta Bayrak Yürüyüşü Protestolarında Çatışmalar Çıktı

NABLUS, 30 Mayıs (Xinhua) -- Sağlık görevlileri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde İsrail'e ait Huvvara kontrol noktası yakınlarında düzenlenen bayrak yürüyüşü protestolarının ardından İsrail güvenlik kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda yaralanan bir protestocuya yardım ediyor, 29 Mayıs 2022.

NABLUS, 30 Mayıs (Xinhua) -- Sağlık görevlileri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde İsrail'e ait Huvvara kontrol noktası yakınlarında düzenlenen bayrak yürüyüşü protestolarının ardından İsrail güvenlik kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda yaralanan bir protestocuya yardım ediyor, 29 Mayıs 2022. İsrailli milliyetçilerin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki bayrak yürüyüşünü protesto etmek için düzenlenen gösterilerin ardından İsrail güvenlik kuvvetleriyle Filistinliler arasında

Xinhua / Güncel

Batı Şeria İsrail Kudüs Mayıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title