Nablus'ta Bayrak Yürüyüşü Protestolarında Çatışmalar Çıktı - Haberler

NABLUS, 30 Mayıs (Xinhua) -- Sağlık görevlileri, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde İsrail'e ait Huvvara kontrol noktası yakınlarında düzenlenen bayrak yürüyüşü protestolarının ardından İsrail güvenlik kuvvetleriyle çıkan çatışmalarda yaralanan bir protestocuya yardım ediyor, 29 Mayıs 2022. İsrailli milliyetçilerin Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki bayrak yürüyüşünü protesto etmek için düzenlenen gösterilerin ardından İsrail güvenlik kuvvetleriyle Filistinliler arasında

Xinhua / Güncel