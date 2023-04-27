N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu, 12 Bin 300 Kişilik Rekor Bir Katılımla Pazar Günü Koşulacak

Avrupa’nın en iyi 3 yarı maratonundan biri olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan 2023 Pazar günü 18'inci kez koşulacak. Tarihi Yarımada’nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek yarış 12 bin 300 kişilik rekor katılımla start alacak.

Avrupa'nın en iyi 3 yarı maratonundan biri olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan 2023 Pazar günü 18'inci kez koşulacak. Tarihi Yarımada'nın büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek yarış 12 bin 300 kişilik rekor katılımla start alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve dünyanın en hızlı parkurlarından birine sahip olan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da 30 Nisan Pazar günü 18'inci kez start alacak. World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Gold Label kategoride yer alan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 60 farklı ülkeden 12 bin 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Dünyanın en iyi 9 yarı maratonu arasında gösterilen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, katılımcılara 21K, 21K Paten ve 10K'lık kategorilerde yarışma imkanı tanıyor. Tarih boyunca farklı medeniyetlerin merkezi olan parkuru ve Haliç manzarasıyla sporculara benzersiz bir deneyim sunan N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, 30 Nisan Pazar günü 07.30'da paten yarışıyla start alacak. 10K yarışı 08.10'da başlarken, elit atletler ve 21K startı 09.30'da verilecek. N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu, TRT Spor Yıldız ve Spor İstanbul Youtube kanalından naklen yayınlanacak.

REKORTMEN ATLETLER BASIN TOPLANTISINDA

N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu basın lansmanı, yarın gerçekleştirilecek. Maltepe Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde düzenlenecek basın toplantısı saat 11.00'de başlayacak. İstanbul Yarı Maratonu'nda 2021'de kadınlar dünya yarı maraton rekorunu kıran Kenyalı kadın atlet Ruth Chepngetich ve 2023'ün en iyi 3. yarı maraton derecesine imza atan Kenyalı erkek atlet Charles Kipkurui Langat basın toplantısında yer alacak. N Kolay 18. İstanbul Yarı Maratonu'nda Türkiye'yi temsil edecek elit kadın atletler arasında yer alan Yayla Gönen de basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. Yayla Gönen, bu yıl Sevilla Maratonu'nu 2: 29: 10'la koşarak Türk atletizm tarihindeki en iyi üçüncü dereceyi elde etti ve önemli bir başarıya imza attı.

YARIŞ PARKURU

N Kolay İstanbul Yarı Maraton Parkuru başlama noktası Fatih İlçesi Yenikapı miting alanı önünde bulunan Yenikapı otobüs durağı olacak. Buradan start alan yarış, sahil yolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsü'nden devam edecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapan yarış, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç Köprüsüne varmadan Fatih İlçe sınırından "U" dönüşü yaparak geri dönecek. Koşucular, aynı sahil yolunu kullanarak Yenikapı'ya kadar devam edecek ve yarış başladığı noktada son bulacak. N Kolay İstanbul Yarı Maratonu güzergahındaki yollar 30 Nisan Pazar günü 05.30 ile 13.30 arası trafiğe kapalı olacak.