MZV-MEF YetGen Zirvesi, Zorlu PSM'de gerçekleştirildi

MZV-MEF YetGen Zirvesi, 19 Kasım'da Cumhuriyet'in 100. yılına referansla "Geçmişten ilham geleceğe umut" mottosuyla Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Mehmet Zorlu Vakfı'ndan (MZV) yapılan açıklamaya göre, MZV ve MEF Üniversitesi tarafından desteklenen, YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut'un liderliğinde yürütülen ve 8 yıldır ücretsiz olarak düzenlenen MZV-MEF YetGen Zirvesi, gençlerin yoğun ilgisi ile 19 Kasım'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'nın kapanış buluşması olarak düzenlenen etkinlik, eğitim programı gibi yine Youtube üzerinden canlı yayınlandı ve binlerce gence ulaştı.

MZV-MEF YetGen Zirvesi bu sene YetGen kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut moderatörlüğünde "Umut" teması ve Cumhuriyetin 100. yılına referansla "Geçmişten ilham geleceğe umut" mottosu ile gerçekleştirildi.

Zirvede iyzico Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Barbaros Özbugutu, SosyalBen Vakfı Kurucusu ve Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Ece Çiftçi, Tarihçi Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Evren Balta, Psikolog Gizem Sürenkök, Danışman İdil Türkmenoğlu ve Profesyonel Basketbolcu, Girişimci Sinan Güler, Necati Güler ve Muratcan Güler gençlerle buluştu.

Konuşmacı köşelerinde alanında yetkin isimler gençlerin sorularını cevaplayarak kariyer ve gelecek yolculuğunda ilham veren sohbetler gerçekleştirdi. Katılımcılar, Cumhuriyet'in zenginliğini ve kültür çeşitliliğini yansıtan özel repertuarı ile Türkiye koro yaşantısına yeni bir soluk getiren MAGMA Oda Korosu'nun ve MEF Dans Ekibinin performansını izledi.

Türkiye'de ilk defa lise ve üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan, 21. Yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılması amaçlanarak "yetkin" bireyler yetiştirme hedefiyle tasarlanan MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'na 2015'ten bu yana 11 bine yakın öğrenci katılım sağladı, yapılan zirvelere ise bugüne kadar 15 bin öğrenci katıldı.

"Sosyal ve ekonomik refahın temel koşulunu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın da 4'üncü maddesi olan 'nitelikli eğitim' olarak görüyoruz"

Açıklamada zirvedeki konuşmasına yer verilen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Zorlu, vakıf olarak, 2015'ten bu yana, destekçisi ve paydaşı oldukları YetGen programının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirtti.

Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejileri kapsamında, tüm canlılar için daha sürdürülebilir bir yaşamı sağlamak adına var güçleriyLe çalıştıklarını aktaran Zorlu, şunları kaydetti:

"70 yıldır faaliyet gösteren bir kurum olarak, ülkemizde sosyal ve ekonomik refahın temel koşulunu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın da 4'üncü maddesi olan 'nitelikli eğitim' olarak görüyoruz. Bu doğrultuda vakıf olarak, yaratıcı, hayal gücünden beslenen, özgüvenli bireylerin yetişmesine destek olmayı amaçlıyoruz. 21. yüzyılın yetkinliklerine sahip, geleceğe umutla bakan sağlıklı nesiller yetişmesi için çalışmalar yürütüyoruz. YetGen ile olan yolculuğumuzu etkimizin daha kalıcı olması adına paydaşı olduğumuz eğitim odaklı programlar arasında en anlamlı desteklerimizden biri olarak görüyoruz. YetGen eğitim programının yanı sıra her yıl gençlerin alanında yetkin isimlerle buluşarak ilham almaları ve birbirleriyle diyalog geliştirmeleri için değerli bir platform sağlayan MZV-MEF YetGen Zirvesi'ni de destekliyoruz. Bu yolun başından itibaren birlikte yürüdüğümüz, MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin ve programımızın yürütücüsü, değerli Hocamız Prof. Dr. Erhan Erkut'a ve programda emeği geçen tüm liderlere teşekkür ediyorum. Bundan sonra da daha iyi bir gelecek hayalimizi gerçekleştirmek adına nitelikli eğitim alanında çalışmaya, gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

" 2 bin 700 lise ve üniversite öğrencisi ve mezunlar ile gerçekleştirdiğimiz programı zirvemizle taçlandırıyoruz"

YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut da geleceğe umut olan, aktif, başarılı ve topluma katkı sağlayan bireyler olmak için gençlerin 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin ilk 21. yüzyıl yetkinlikleri programı YetGen'de bir yandan beceri eğitimi verilirken bir yanda da başarıya ulaşmış bireylerin hayat hikayeleriyle bir öğrenme ortamı tasarladıklarını aktaran Erkut, Cumhuriyet'in 100. yılında "Geçmişten İlham Geleceğe Umut" mottosuyla kurgulanan MZV-MEF YetGen Zirvesi'nde de "Bireysel Dönüşüm", "Cumhuriyet'in 100. Yılı" ve "Toplumsal Dönüşüm" olarak 3 temaya değinerek farkındalık yaratmayı hedeflediklerini kaydetti.

Erkut, "2015'de ilk defa YetGen adını kullanarak liseliler için başlattığımız bu program, 2016'de 80 MZV bursiyeri ile mütevazi bir şekilde devam etti. 2023'e kadar her dönemde binlerce gence ulaşan YetGen'de, bu yıl toplamda 2 bin 700 lise ve üniversite öğrencisi ve mezunlar ile gerçekleştirdiğimiz programı zirvemizle taçlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.

MEF Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin de 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'na katılan gençlerin başarısının akademik kazanımlar kadar bu eğitim programından aldığı kazanımların ve yetkinliklerin de oluşturduğunu belirtti.

Şahin, "15 yıllık rektörlük yaşamımda gördüğüm en önemli şey, iyi insan olmak. Bugün, dünyada olup bitenlerin, savaşların, kötülüklerin sebepleri iyi olamamış insanlardır. İyi insanlar, sizler, bugün 100. yılını yaşadığımız Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün çocuklarısınız. Ülkemizin kaderini değiştirecek olan sizlersiniz, sizler gibi iyi insanlardır. Biz, MEF Üniversitesi olarak YetGen'i desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.