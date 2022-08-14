MYP lideri Çayır: İktidarlar kendi zengin sınıfını oluşturuyor

? Milli Yol Partisi Gene Başkanı Remzi Çayır Batman İl Kongresi programına katıldı. Çayır kongrede yaptığı konuşmada, ' Türkiye'de siyaset kurumu rezil durumda. Allah için, millet için siyaset yapan parti sayısı yok denecek kadar az. Çok partili hayata geçtiğimizden bu yana iktidarlar kendi zengin sınıfını, kendi saltanatını, kendi sadakat sistemini oluşturmuşlar' dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır Batman kongresine katıldı. Öğretmenevi salonunda yapılan kongreye partililer katıldı. Batman İl Başkanı Ercan Kazak seçilirken, partililer genel başkan Çayır'ı ayakta alkışladı.

SİYASİ PARTİLER YASASINI DEĞİŞTİRECEĞİZ

Kongre öncesi konuşan Genel Başkan Remzi Çayır, 'Peki, fakir fukara bu işin neresinde' Tiyatro oynuyorlar, millet hiçbir yerinde yok. Onun için arkadaşlara siyaset sistemini değişime uğratalım, genel başkanların ağalık sistemine son verelim. Eğer ben, size rağmen; sizin sözcülüğünüzü, duygularınızı temsil etmiyorsam beni de alaşağı etme hakkınız olmalıdır. Tayyip Bey, 'Ben 20 yıl bu ülkeyi yönettim 5 yıl daha verin sizi düzlüğe çıkartayım' diyor. 20 yılda çukura soktu, 5 yılda geri çıkaracakmış. Bu kadar işin uzmanıydın, iktisat profesörüydün bizi niye yoksulluğun batağına koydun, niye bizi hayat pahalılığı çukuruna attın? Uzman olan başkasından akıl toplar, başkasının aklına müracaat eder. Uzman olmayan kendi aklını her şey sanır. Türkiye'de bu sistemi değiştireceğiz, siyasi partiler yasasını değiştireceğiz, adalet sistemini değiştireceğiz, üretim sistemini değiştireceğiz.?

Haber-Kamera: BATMAN, (DHA)