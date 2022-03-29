Mykolayiv'de bombardıman sonrası devlet binasının ortasında delik açıldı

? Ukrayna'nın Mykolayiv kentinde bu sabah Rusya'nın bombalı saldırısı sonucu devlet binasının ortasına delik açıldı.

Bölgesel devlet idaresi başkanı Vitaliy Kim, Mykolayiv Bölgesel Devlet İdaresi binası olduğunu açıkladı. Vitaliy Kim açıklamasında 'İnsanlar mucizevi bir şekilde hayatta kaldı. 50 ila 100 kişinin kurtulduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda sekiz sivil ve üç askeri arıyoruz' dedi.