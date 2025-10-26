Haberler

MYK, 11 Meslek İçin Ulusal Standartlar Belirledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mesleki Yeterlilik Kurumu, görüntü içerik yönetim operatörü, sahne amiri ve sorumlu ses elemanı gibi 11 meslekte ulusal meslek standardını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ilgili mesleklerin seviyeleri de belirlendi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), görüntü içerik yönetim operatörü, sahne amiri ve sorumlu ses elemanının da aralarında olduğu 11 meslekte ulusal meslek standardını belirledi.

MYK tarafından hazırlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğe göre, görüntü sanal yayın operatörü (seviye 5), görüntü içerik yönetim operatörü (seviye 5), sorumlu görüntü elemanı (seviye 5), görüntü elemanı (seviye 4), ışık tasarımcısı ve ışık masası operatörü (seviye 5), sorumlu rigging elemanı (seviye 5), sahne amiri (seviye 5), simultane tercüme sistemi elemanı (seviye 4), sorumlu ses elemanı (seviye 5), ses masası operatörü (seviye 5) ve ses elemanı (seviye 4) mesleklerinin ulusal meslek standartları yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır

Kayıplara karışan küçük kızlardan biri öldü, diğerinin durumu ağır
Arjantin sandık başında

Arjantin'de halk sandık başında
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.