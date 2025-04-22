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Myanmar Yönetimi, Deprem Bölgesinde Geçici Ateşkesi Uzattı

Myanmar Yönetimi, Deprem Bölgesinde Geçici Ateşkesi Uzattı
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Myanmar askeri yönetimi, 28 Mart'taki depremlerden etkilenen bölgelerdeki insani yardımları kolaylaştırmak amacıyla ilan edilen geçici ateşkesi 30 Nisan'a kadar uzattı. Depremler sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 689'a çıktı.

Myanmar askeri yönetimi, 28 Mart'taki 7,7 ile 6,4 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla ilan edilen geçici ateşkesi uzattı.

Xinhua'nın haberine göre, askeri yönetim depremlerin ardından duyurulan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bugün sona eren geçici ateşkesin 30 Nisan'a kadar uzatıldığı belirtildi.

Depremlerden etkilenen bölgelerdeki çalışmaların etkili şekilde devam edebilmesi için bu kararın alındığı kaydedilen açıklamada, ateşkes kapsamında silahlı gruplara, askeri yönetimin güvenlik güçlerine ve askeri üslerine saldırmama çağrısı yapıldı.

Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Nisan'da geçici ateşkes ilan etmişti.

Myanmar'daki depremler

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 689'a, yaralananların sayısı 5 bin 20'ye yükselirken, kayıp olduğu bildirilen yaklaşık 140 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma yol açmıştı.

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Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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