Myanmar Wushu Takımı, Hangzhou Asya Oyunları'na Hazırlanıyor
YANGON, 18 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde, yaklaşan Hangzhou Asya Oyunları'na yönelik düzenlenen bir antrenman seansına katılan Myanmar'ın Wushu takımından bir sporcu, 18 Eylül 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
YANGON, 18 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentinde, yaklaşan Hangzhou Asya Oyunları'na yönelik düzenlenen bir antrenman seansına katılan Myanmar'ın Wushu takımından bir sporcu, 18 Eylül 2023. (Fotoğraf: Myo Kyaw Soe/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel