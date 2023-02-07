Myanmar ve Rusya'dan nükleer güç anlaşması

Myanmar'da askeri yönetimin Rusya ile nükleer güç anlaşması imzaladığı bildirildi.

Asya basınındaki haberlerde, Myanmar'ın Yangon kentinde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un desteğiyle yapılan ülkenin ilk nükleer eğitim tesisi olan "Nükleer Teknoloji Bilgi Merkezi"nin dün açılışının yapıldığı anımsatıldı. Haberlerde, açılışa ülkenin askeri lideri General Min Aung Hlaing ve Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhachev'in de katıldığı belirtildi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Myanmar nükleer enerjinin barışçıl amaçlar için kullanılmasına yönelik hükümetlerarası anlaşma imzaladı.

Söz konusu işbirliği anlaşması, Nükleer Teknoloji Bilgi Merkezi'nde imzalandı.

Global New Light of Myanmar gazetesinin haberine göre, General Hlaing, Rosatom'un işbirliği sayesinde, Myanmar'ın yapı ve küçük modüler reaktör işletme sektörlerinde insan kaynaklarını geliştirebileceğini söyledi.

Hlaing nükleer enerjinin, sağlık ve tarım sektörleri ile barışçıl kullanımında işbirliği konularında tarafların görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Myanmar ve Rusya 2022'de nükleer eğitim tesisin kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalamıştı.