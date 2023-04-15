Myanmar ordusunun hava saldırısında ölenlerin sayısının 163'e yükseldiği ileri sürüldü

Myanmar ordusunun askeri yönetim karşıtlarının bir araya geldiği bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 163'e çıktığı öne sürüldü.

Myanmar ordusunun askeri yönetim karşıtlarının bir araya geldiği bir kasabaya düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 163'e çıktığı öne sürüldü.

Myanmar Now sitesinin saldırıya uğrayan köy sakinlerine dayandırdığı haberinde, Myanmar'ın Sagaing bölgesindeki Pa Zi Gyi kasabasında, aralarında muhaliflerin de bulunduğu bir törene yönelik düzenlenen hava saldırısında ölenlerin sayısının 163'e yükseldiği belirtildi.

Haberde olay yerinde hayatını kaybedenlerden 78'inin erkek, 22'sinin kadın, 23'ünün de çocuk olduğu ve 35 kişinin ise cinsiyet gibi bilgilerinin tespit edilemediği kaydedildi.

Öte yandan, hava saldırısından yaralanan 50 kişiden 5'inin de tedavilerinin yapıldığı sağlık merkezlerinde yaşamını yitirdiği açıklandı.

Gönüllülerin yer aldığı arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ordu saldırısı

Associated Press'in saldırıya uğrayan köy sakinlerine dayandırdığı haberinde, 11 Nisan'da, Myanmar'ın Sagaing bölgesindeki Pa Zi Gyi kasabasında, aralarında muhaliflerin de bulunduğu yaklaşık 150 kişinin katıldığı bir törene yönelik hava saldırısı düzenlendiği ifade edilmişti.

Haberde Myanmar ordusunun hava saldırısının, çevredeki bölgelerden çok sayıda kişinin, Pa Zi Gyi'deki Halk Savunma Güçleri (PDF) Ofisinin açılışına katıldığı günde yapıldığı kaydedilmişti.

Myanmar ordusunun Ekim 2022'de silahlı gruplardan Kaçin etnik azınlığının yıl dönümü kutlamaları sırasında düzenlediği hava saldırısında ise en az 80 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutukluları Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.