Myanmar Ordusu, Çevrim İçi Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Bin 198 Kişiyi Gözaltına Aldı

Güncelleme:
Myanmar ordusu, Tayland sınırı yakınlarındaki Kayin eyaletinde çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 bin 198 kişiyi gözaltına aldı ve çok sayıda ekipmana el koydu.

Myanmar Alinn gazetesinin haberine göre, ordu, eylül ayı başlarında başlattığı çevrim içi dolandırıcılık, yasa dışı kumar ve sınır ötesi siber suçları önlemeye yönelik operasyon kapsamında, Tayland sınırındaki Kayin eyaletine bağlı Myawaddy kasabasındaki siber dolandırıcılık merkezine baskın düzenledi.

Operasyonda, çevrim içi dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 2 bin 198 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, söz konusu merkezdeki uydu internet terminalleri de dahil çok sayıda ekipmana el koydu.

Myanmar'da özellikle Tayland ve Çin sınırındaki bazı bölgeler, Güneydoğu Asya'da yüz binlerce kişiyi, sahte yatırım teklifleri ve yasa dışı kumar planları gibi çevrim içi dolandırıcılıklara katılmaya zorlayan suç örgütlerinin faaliyet alanı olarak biliniyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
