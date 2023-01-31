Myanmar ordusu askeri yönetime muhalif gruplara yönelik hava saldırılarını artırdı

Myanmar ordusunun, ülkedeki askeri darbenin ikinci yıl dönümünde, direnişlerini kırmak için muhalif gruplara yönelik hava saldırılarını artırdığı bildirildi.

Myanmar'da faaliyet gösteren insan hakları izleme örgütü "Myanmar Witness" tarafından yayımlanan raporda, Myanmar ordusunun, iktidarı ele geçirmesinden iki yıl sonra darbeye karşı halen devam eden silahlı direnişi bitirmek için son aylarda hava saldırılarına daha fazla yöneldiği belirtildi.

Myanmar ordusunun, müttefiki Rusya ve Çin'den temin ettiği savaş uçakları ve silahlı helikopterlerle saldırılar düzenlediği ifade edilen raporda, 2022'in son 6 ayında muhalif gruplara yönelik 135 hava saldırısı gerçekleştirildiği ve Eylül 2022'den itibaren bu saldırıların yükselme eğiliminde olduğu aktarıldı.

Raporda, Myanmar ordusunun, hakimiyeti sağlamakta zorlandığı bölgelerde hava saldırılarına ağırlık verdiği ve buna bağlı olarak da sivil yerleşim noktaları, okullar ve ibadet yerlerinin tahrip edildiği bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

2 bin 901 kişi öldü, 143 kişi idam cezasına çarptırıldı

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) verilerine göre, Myanmar ordusunun, darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 282'si çocuk 2 bin 901 kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana 17 bin 525 kişi gözaltına alındı, 13 bin 719 kişi ise içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, 143 kişi hakkında idam kararı verdi.

Askeri yönetime muhalif olanlar için şemsiye örgüt işlevi gören ve kendisini ülkenin meşru hükümeti sayan Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) ocak ayındaki açıklamasında, çoğunluğu çocuk olmak üzere 460 kişinin Myanmar ordusunun hava saldırılarında hayatını kaybettiği duyurulmuştu.