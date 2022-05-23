Myanmar'ın Yangon Kentinde Pirinç İhracatı - Haberler

YANGON, 23 Mayıs (Xinhua) -- Myanmar'ın Yangon kentindeki bir depoda pirinç çuvalı taşıyan bir işçi, 22 Mayıs 2022. Myanmar Pirinç Federasyonu'nun (MRF) Cumartesi günü açıkladığı verilere göre, Myanmar Nisan ayında 144.034 tonun üzerinde pirinç ve 106.912 tonun üzerinde kırık pirinç ihraç etti. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Xinhua / Güncel