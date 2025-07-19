Myanmar'ın devrik lideri Suu Çii'nin babası Aung San, ölüm yıl dönümünde anıldı

Myanmar'da 2021'deki darbenin ardından hapse atılan Aung San Suu Çii'nin babası General Aung San, suikast sonucu öldürülmesinin 78'inci yılında şehitler günü kapsamında anıldı.

Myanmar'da şehitler günü kapsamında düzenlenen törende, Myanmar'a bağımsızlığını kazandıran lider olarak bilinen ve 1947'de uğradığı suikastta hayatını kaybeden General Aung San anıldı.

Ülkede Şubat 2021'de düzenlenen darbe sonrası hapse atılan Aung San Suu Çii ise bu yıl da babası Aung San için düzenlenen törene katılamadı.

Öte yandan Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, göreve ele geçirdiği 2021'den bu yana törene ilk defa katıldı.

General Aung San

Myanmar'da 1941'de Burma Bağımsızlık Ordusu'nu kuran General Aung San, 1942-1945 yıllarındaki Japon işgaline karşı silahlı direnişi örgütlemesiyle tanınmıştı.

Japon işgalinin sonlanması ve Myanmar'ın yeniden İngiliz idaresine geçmesi üzerine Aung San, ülkesinin bağımsızlığını kazanması için dönemin İngiltere hükümetiyle müzakerelerde bulunmuştu.

Aung San, uzun süren müzakereler sonucu Myanmar'ın kontrollü bağımsızlığa geçmesi için İngiltere hükümetini ikna etmişti.

1946'da yarı bağımsız Burma devletinin ilk başbakanı olarak görev yapan Aung San, 19 Temmuz 1947'de ordudaki rakibi General U Saw'un ekibi tarafından 9 arkadaşıyla birlikte kabine toplantısı sırasında silahlı saldırıya uğramıştı.

Saldırıda Aung San hayatını kaybetmiş, General U Saw, geçici süreliğine başbakanlığı devralmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'teki açıklamasında, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.