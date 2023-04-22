Myanmar'ı Etkisi Altına Alan Kasırgada 6 Kişi Öldü, 100'den Fazla Kişi Yaralandı

YANGON, 22 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'ın orta kesiminde meydana gelen kasırga nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, 109 kişi de yaralandı.

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Departmanı'ndan Cuma günü yapılan açıklamada, kasırganın Cuma günü yerel saatle 18.45 sularında Nay Pyi Taw birlik bölgesindeki Lewe ilçesine bağlı köyleri vurduğu bildirildi.

Yerel bir polis memuru Cumartesi günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Şiddetli rüzgar yüzünden 6 kişi olay yerinde öldü, 109 kişi de yaralandı. Yaralılardan 16'sının durumu kritik" derken, bu sabah itibarıyla başka ölüm bildirilmediğini sözlerine ekledi.

İtfaiye departmanı, ölenlerden ikisini erkek geri kalanının kadın olduğunu, kasırga yüzünden 200'den fazla evin de hasar gördüğünü bildirdi.

Yaralıların Nay Pyi Taw birlik bölgesindeki hastanelerde tedavi altına alındığını söyleyen itfaiye departmanı, kurtarma operasyonlarının sürdüğünü belirtti.