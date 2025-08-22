Myanmar-Hindistan Sınırında 5,3 Büyüklüğünde Deprem
Myanmar'ın Hindistan sınırında 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssünün Mawlaik bölgesi olduğu belirtilen sarsıntı, yerel saatle 11.26'da yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi ve Hindistan'ın Aizawl şehrinde de hissedildi.
Myanmar'ın Hindistan sınırında, 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) açıklamasına göre, merkez üssü Myanmar'ın Hindistan sınırındaki Mawlaik bölgesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yerel saatle 11.26'da yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, Hindistan'ın Myanmar sınırına yakın Aizawl şehrinde de hissedildi.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel