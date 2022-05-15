Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı - Haberler

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Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı

Xinhua - Güncel
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Myanmar Halkı Kason Ayı Dolunay Gününü Kutladı

YANGON, 15 Mayıs (Xinhua) -- Başta budistler olmak üzere tüm Myanmar halkı, Myanmar takvimine göre kameri ay Kason'un dolunay gününde, ülkenin dört bir yanındaki kutsal Bodhi ağaçlarını sulama ritüelini gerçekleştirdiler.

YANGON, 15 Mayıs (Xinhua) -- Başta budistler olmak üzere tüm Myanmar halkı, Myanmar takvimine göre kameri ay Kason'un dolunay gününde, ülkenin dört bir yanındaki kutsal Bodhi ağaçlarını sulama ritüelini gerçekleştirdiler.

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Shwedagon Pagoda'da bir kadın, Bodhi (Bilgelik) Ağacı'nı sulamak için elinde su kabıyla ilerliyor, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Shwedagon Pagoda'da, Bodhi (Bilgelik) Ağacı'nı sulayan insanlar, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Shwedagon Pagoda'da Bodhi (Bilgelik) Ağacı'nı sulayan insanlar, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'ın Yangon kentinde bulunan Shwedagon Pagoda'da, Bodhi (Bilgelik) Ağacı'nı Sulama Festivali'nde grup halinde ilahi okuyan Budist kadınlar, 14 Mayıs 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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