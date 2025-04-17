Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'in son durumuna ilişkin hastaneden yeni açıklama
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

CHP'li belediyeye operasyon! 12 kişi için gözaltı kararı
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında

Bakan Yerlikaya duyurdu! Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
CHP kurultayına iptal davası bugün! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

CHP'de kritik gün geldi çattı! Her şeyi başlatan isimden ilk sözler

Myanmar Devlet İdare Konseyi'nden Yeni Yıl Affı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar, yeni yıl vesilesiyle 4.900'den fazla mahkumu affetti. Af kapsamında 4.893 mahkum ve 13 yabancı uyruklu kişi yer alıyor. Affedilenlerin yeniden suç işlemesi durumunda hem yeni hem de önceki ceza uygulanacak.

YANGON, 17 Nisan (Xinhua) -- Myanmar Devlet İdare Konseyi, ülke takvimine göre Yeni Yılın ilk günü olan perşembe günü 4.900'den fazla mahkuma af çıkardı.

Yeni Yıl dolayısıyla 4.893 mahkum ile 13 yabancı uyruklu kişiyi affeden konsey, bu kişilerden herhangi birinin yeniden suç işlemesi durumunda, hem yeni cezayı hem de önceki cezanın kalan kısmını çekeceğini açıkladı.

Konsey, bu af uygulamasıyla hem ülkenin geleneksel Yeni Yılını barışçıl bir yaklaşımla ve insani gerekçelerle kutladıklarını, hem de Myanmar'ın ilgili ülkelerle ilişkilerini göz önünde bulundurduklarını ifade etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.