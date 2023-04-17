Myanmar'dan 3.000'den Fazla Tutuklu İçin Af Kararı

YANGON, 17 Nisan (Xinhua) -- Myanmar Devlet İdare Konseyi, Myanmar takvimine göre yeni yılın ilk gününde 3.000'den fazla tutukluya af çıkardı.

Pazartesi gününe denk gelen yeni yılın ilk gününde Konsey, bir emirle 3,015 Myanmar'lı tutuklu ve ayrı emirlerle 5 Sri Lankalı ve diğer ülkelerden gelen 98 yabancı tutukluya af çıkardı.

Konsey, kararın ülkede geleneksel yeni yılın barış içinde kutlanmasını sağlamak üzere, insani gerekçeler ve ilgili ülkeler ile Myanmar arasındaki ilişkiler dikkate alınarak verildiğini söyledi.

Her yıl geleneksel yeni yıl kutlamaları kapsamında binlerce mahkumu affeden Myanmar, geçen yıl yılbaşında 1.619 tutukluyu da serbest bırakmıştı.

Myanmar bu yıl 4 Ocak'ta 75. Bağımsızlık Günü vesilesiyle 7.000'den fazla tutukluyu da affetmişti.