Myanmar'daki Yeşim Madeni Göçüğünde Ölü Sayısı 32'ye Yükseldi

YANGON, 17 Ocak (Xinhua) -- Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde bir yeşim taşı madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 15 Ocak itibarıyla 32'ye yükseldi.

Yerel yönetim ofisinden bir yetkili perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Üç gün süren arama çalışmalarının ardından toplam 31 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Kazanın ilk gününde yaralanan bir kişi de hastanede hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

An itibarıyla toprağa gömülü evlerin etrafındaki çamurun temizlendiğini ve toprak kayması nedeniyle kapanan yolların yeniden açıldığını kaydeden yetkili, bazı kişilerin hala kayıp olarak listelenmesine rağmen arama operasyonunun askıya alındığını söyledi.

Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği olay, pazartesi günü Hpakant kasabasındaki bir yeşim madeni bölgesindeki çamur havuzunun çökmesi sonucu meydana geldi.