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Myanmar'daki Şiddetli Depremde Ölü Sayısı 1.700'e Yükseldi

Myanmar'daki Şiddetli Depremde Ölü Sayısı 1.700'e Yükseldi
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Myanmar'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.700'e, yaralı sayısı ise 3.400'e ulaştı. 300 kişi için hâlâ haber alınamıyor. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

MANDALAY, 30 Mart (Xinhua) -- Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.700'e yükseldi. Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin cumartesi akşamı yaptığı açıklamaya göre depremde 3.400 kişi de yaralanırken, 300 kişiden ise haber alınamıyor.

Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Çinli kurtarma ekipleri de Myanmarlı yetkililerle birlikte enkaz arasında yaşam izi aramayı sürdürüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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