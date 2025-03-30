Myanmar'daki Şiddetli Depremde Ölü Sayısı 1.700'e Yükseldi

MANDALAY, 30 Mart (Xinhua) -- Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 1.700'e yükseldi. Devlet İdare Konseyi Bilgi Ekibi'nin cumartesi akşamı yaptığı açıklamaya göre depremde 3.400 kişi de yaralanırken, 300 kişiden ise haber alınamıyor.

Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Çinli kurtarma ekipleri de Myanmarlı yetkililerle birlikte enkaz arasında yaşam izi aramayı sürdürüyor.