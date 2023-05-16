Myanmar'daki Mocha Kasırgası'nda ölü sayısının tahminlerden fazla olabileceği belirtiliyor

Bangladeş ve Myanmar'ı etkisi altına alan Mocha Kasırgası'nın neden olduğu sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının tahmin edilenden daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Bangladeş ve Myanmar'ı etkisi altına alan Mocha Kasırgası'nın neden olduğu sel ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının tahmin edilenden daha fazla olabileceği belirtiliyor.

Arakan Rohingya Birliği (ARU) üyesi Mojib Ullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bölgedeki akrabalarımdan şu ana kadar Arakan'ın başkenti Sittwe'de bulunan 2 köyde 150'den fazla Arakanlının öldüğüne dair bilgi aldım." dedi.

Kasırganın yaklaşık 140 bin Arakanlının yaşadığı Sittwe'deki mülteci kamplarına ciddi şekilde zarar verdiğini söyleyen Ullah, bu kamplarda birçok kişinin ölmüş olabileceğinden korktuğunu belirtti.

Ullah, kasırgadan zarar gören bölgelere ulaşıldığında ölü sayısının artabileceğini ancak şiddetli yağmur ve sellerin yol açtığı hasar nedeniyle tam sayıya ulaşmanın zor olduğunu ifade etti.

Sittwe'de yaşayan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen başka bir Arakanlı da kasırgada 100'den fazla kişinin cansız bedenini gördüğünü, bu nedenle yalnızca 6 kişinin öldüğüne dair çıkan haberlerin doğru olmadığını dile getirdi.

Bangladeş ve Myanmar'ı etkileyen Mocha Kasırgası'nda arama kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da Mocha Kasırgası nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Tahliyeler devam ederken, halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.