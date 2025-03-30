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Myanmar'daki Depremin Etkisi: Çin'de 847 Bina Hasar Gördü

Myanmar'daki Depremin Etkisi: Çin'de 847 Bina Hasar Gördü
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Myanmar'da meydana gelen büyük depremin ardından Çin'in Yunnan eyaletine bağlı Ruili kentinde 847 bina hasar gördü. 2.840 kişi etkilendi, bazıları yaralandı. Yetkililer acil yardım çalışmaları başlattı.

KUNMİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Myanmar'da meydana gelen büyük depremin etkisiyle Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletine bağlı Ruili kentindeki 847 binada hasar oluştu.

Ruili belediye yönetiminin verilerine göre, cumartesi öğle saatleri itibarıyla depremin merkez üssünden yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki kentte 2.840 kişi etkilendi.

Yerel yönetimler depremin ardından afet yardımı, jeolojik tehlikelerin izlenmesi, su koruma projelerinin denetlenmesi, elektrik tesislerinin onarılması ve acil yol bakımının yapılması için ekipler görevlendirdi.

Depremde hafif yaralanan iki kişi tedavi altına alınırken, yetkililer bölgedeki maddi hasarı tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Ruili'de su, elektrik, ulaşım ve iletişim normale döndü.

Myanmar'daki depremde toplam 1.644 kişi öldü, 3.408 kişi yaralandı ve 139 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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