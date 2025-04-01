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Myanmar'daki Depremde Çinli Kurtarma Ekipleri Göreve Başladı

Myanmar'daki Depremde Çinli Kurtarma Ekipleri Göreve Başladı
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Myanmar'da meydana gelen yıkıcı depremin ardından, Çinli kurtarma ekipleri felaketten etkilenen bölgelere ulaşarak arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Artçı sarsıntılar ve iletişim sorunları, kurtarma süreçlerini zorlaştırıyor.

MANDALAY, 1 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'da meydana gelen yıkıcı depremin ardından çok sayıda Çinli kurtarma ekibi felaketten etkilenen bölgelere ulaştı. Çinli ekipler, yerel ekiplerle koordineli şekilde günün her saati arama-kurtarma çalışmaları yürütüyor.

Kurtarma ekipleri, apartman, otel ve hastane enkazlarında yaşam belirtisi aramak için yoğun çaba harcıyor. Sürekli devam eden artçı sarsıntılar, elektrik kesintileri, hasar gören yollar ve iletişim sorunları, kurtarma çalışmalarını önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Çin bu süreçte destek çabalarını artırarak Myanmar'a ek kurtarma ekipleri de gönderiyor. Bu ekipler arasında deprem uzmanları, yapı mühendisleri, sağlık personeli ve köpekli arama birimleri yer alıyor. Ekipler, yaşam detektörleri, imha malzemeleri ve sahra hastanesi sistemleri de getiriyor.

Çin Kızılhaç Uluslararası Acil Müdahale Ekibi'ne bağlı 15 kişilik bir grup, pazartesi günü erken saatlerde Myanmar'ın Mandalay kentine ulaştı. Ekip, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ve Çin Kızılhaç Derneği'nin koordinasyonunda faaliyet gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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