Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' incelemesi

AK Partili Mustafa Varank hakkında inceleme
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

Belediye başkanından sonra yardımcısı da aynı suçtan tutuklandı
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM Parti'ye takdir
Ekrem İmamoğlu'nun yerine Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği'ne Zeydan Karalar seçildi

İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu

Myanmar'daki Depremde Can Kaybı 30'a Yükseldi, DSÖ Harekete Geçti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı 30'a ulaştı. DSÖ, Dubai'deki lojistik merkezini acil durum yanıtı için harekete geçirdi.

- Myanmar'daki depremde can kaybı 30'a yükseldi

DSÖ, Dubai'deki lojistik merkezini harekete geçirdi

NAYPYİDAW - Myanmar'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Dubai'deki lojistik merkezini harekete geçirdi.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremlerde can kaybı artıyor. Myanmar'ın başkenti Naypyidaw'da sağlık yetkilileri 20 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Mandalay kentinde bir caminin çökmesi sonucu yaşanan 10 can kaybıyla birlikte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

DSÖ, Dubai'deki lojistik merkezini harekete geçirdi

Dünya Sağlık Örgütünden yapılan açıklamada, Myanmar'da meydana gelen şiddetli depreme yanıt olarak acil durum yönetim sisteminin aktifleştirildiği ve gerekli tıbbi malzemeleri hazırlamak üzere Dubai'deki lojistik merkezinin harekete geçirildiği ifade edildi. DSÖ Sözcüsü Margaret Harris basın toplantısında yaptığı açıklamada, deprem müdahalesini Cenevre'deki genel merkezden koordine ettiklerini söyledi. Harris, "Lojistik merkezimizi harekete geçirdik. Çünkü ilgilenilmesi gereken çok sayıda yaralanma vakası olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

6 bölgede OHAL ilan edilmişti

Ülkeyi 2021'deki darbeden bu yana yöneten askeri cunta Mandalay, Sagaing, Bago, Magway bölgeleri ile Shan eyaleti ve başkent Naypyidaw'da acil durum ilan etmiş, uluslararası insani yardım talebinde bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.