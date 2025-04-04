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Myanmar'daki Depremde 5 Çin Vatandaşı Hayatını Kaybetti

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Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremde, 5 Çin vatandaşının yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi. Depremin can kaybı 3.145'e ulaşırken, 4.589 kişi yaralandı ve 221 kişiden haber alınamıyor.

YANGON, 4 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'daki Çin Büyükelçiliği, Myanmar'da meydana gelen şiddetli depremde 5 Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini, 13 Çinlinin ise yaralandığını duyurdu.

Devlete ait Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun perşembe günü bildirdiğine göre, depremde ölenlerin sayısı 3.145'e yükselirken, 4.589 kişi yaralandı. 221 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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