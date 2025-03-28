7,7 ile sallanan Myanmar için korkunç iddia: Binlerce kişi ölmüş olabilir

Gökdelenlerin yıkıldığı, yolların yarıldığı ülke için korkunç iddia
MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir: Bakırhan'ın sözleri değerli

Çok konuşulacak sözler! Bahçeli'den CHP'ye tepki, DEM'e takdir
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı

Bayram yolu kana bulandı! 6 ölü, 3 ağır yaralı
Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, bakanlık yetkilisini kovdular

Myanmar'daki Depremde 10 Kişi Hayatını Kaybetti, 6 Bölgede OHAL İlan Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da gerçekleşen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler sonucu bir caminin çökmesiyle 10 kişi hayatını kaybetti. Cunta yönetimi, 6 bölgede olağanüstü hal ilan ederek uluslararası yardım talep etti.

- Myanmar'daki depremde 10 kişi hayatını kaybetti

6 bölgede OHAL ilan edildi, cunta uluslararası yardım çağrısında bulundu

NAYPYİDAW - Myanmar'da meydana gelen depremler nedeniyle bir caminin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti. İktidardaki cunta yönetimi, 6 bölgede olağanüstü hal ilan ederek uluslararası insani yardım talebinde bulundu.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, can kaybına yol açtı. Yerel medya, Mandalay kentinde bir caminin çökmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Ülkeyi 2021'deki darbeden bu yana yöneten askeri cunta tarafından yapılan açıklamada, Mandalay, Sagaing, Bago, Magway bölgeleri ile Shan eyaleti ve başkent Naypyidaw'da acil durum ilan edildiği duyuruldu. Yetkililerin hasarları araştıracağı ve depremden etkilenen bölgelerde kurtarma çalışmalarını koordine etmeye başlayacağı belirtildi. Ayrıca uluslararası insani yardım talebinde bulunuldu.

İnsani yardım kuruluşu Kızılhaç, Mandalay ve Sagaing bölgelerinde elektrik ve şebeke hatlarının kesildiği belirtti.

Deprem anı kamerada

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Mandalay Uluslararası Havaalanı'nda hasar meydana geldiği ve büyük panik yaşandığı görüldü. Yolcuların uçağa binmeden hemen önce meydana gelen sarsıntı nedeniyle yere yattığı, terminaldeki yolcuların ise panikle kaçıştığı kameralara yansıdı. Depremin ayrıca Mandalay Üniversitesi'nde ciddi hasara ve yangına yol açtığı görüldü.

Bir evde kaydedilen görüntülerde ise sarsıntının şiddeti kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.