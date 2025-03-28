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Myanmar'daki Deprem Tayland'da Yıkıma Neden Oldu

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Myanmar'da meydana gelen iki büyük depremin ardından Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir bina çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi kayıp. Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildi.

- Myanmar'daki deprem Tayland'da yıkıma yol açtı: 1 ölü, 43 kayıp

Başkent Bangkok'ta OHAL ilan edildi

BANGKOK - Güney Asya ülkesi Myanmar'da meydana gelen iki büyük deprem nedeniyle komşu Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 43 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildi.

Myanmar'ın Sagaing şehrinde meydana gelen 7.7 ve 6.4 büyüklüğündeki depremler, komşu ülkeler Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedildi. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta inşaat halindeki 30 katlı bir bina çöktü. Binanın çökme anı kameralara yansırken, yoğun duman yükseldiği ve çevredekilerin can havliyle kaçıştığı görüldü. Yetkililer, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin ise kayıp durumda olduğunu açıkladı. Ayrıca sarsıntıyla birlikte bir binanın üst katındaki havuzdan suyun taştığı görüldü.

Başkentte OHAL ilan edildi

Paniğe yol açan depremin ardından Tayland hükümeti acil toplantı gerçekleştirdi. Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra yaptığı açıklamada, depremin ardından Bangkok'ta olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN ÇOLAK - Güncel
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