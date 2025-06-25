Myanmar'daki Darbe Sonrası İnsan Hakları İhlalleri: 6 Bin 800 Ölü

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BM İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar ordusunun 2021'deki darbeden bu yana 6 bin 800'den fazla kişinin öldüğünü ve 22 binden fazla siyasi tutuklunun hapiste olduğunu bildirdi. Darbe sonrası insani durumun kötüleştiğine dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar'daki İnsan Hakları Özel Raportörü Tom Andrews, Myanmar ordusunun 2021'de darbeyi gerçekleştirmesinden bu yana 6 bin 800'den fazla kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Andrews, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 59. Oturumu kapsamında son raporunu paylaştı.

Myanmar'da devam eden saldırılarda uçak ve bomba kullanımının arttığına dikkati çeken Andrews, ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen bu saldırıların okullar, sivil yerleşim yerleri ve diğer alanlar için yıkıcı olduğunu belirtti.

Andrews, BM üyesi ülkeler tarafından alınan önlemler sayesinde, uluslararası finans sistemini kullanarak askeri cuntanın eline geçen silah akışında üçte bir oranında azalma olduğunu söyledi.

"Myanmar'da ?????darbeden bu yana 6 bin 800'den fazla kişi öldürüldü, 22 binden fazla siyasi tutuklu hapiste." ifadelerini kullanan Andrews, bunların çoğunun yalnızca temel haklarını kullanmaktan, konuşmaktan ve gösterilere katılmaktan suçlu bulunduğunu, acımasız bir askeri cuntaya karşı olduğunu vurguladı.

Andrews, "Darbeden önce Myanmar'da 300 bin kişi iç göçe zorlanmıştı. Şimdi 3,5 milyondan fazla kişi var. Myanmar'dan yaklaşık 1,5 milyon mülteci şu anda başka ülkelerde yaşıyor. Myanmar nüfusunun yaklaşık 3'te 1'i akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Ülkede 21,9 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor." diye konuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
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