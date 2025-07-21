Myanmar'da Yeşim Taşı Madeninde Heyelan: 20 Kişi Mahsur Kaldı

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Myanmar'ın Hpakant kasabasındaki yeşim taşı madeninde meydana gelen heyelan sonucu yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı. Olayın, bir duvarın çökmesi nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.

HPAKANT, 21 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinin Hpakant kasabasındaki bir yeşim taşı madeninde heyelanın meydana geldiği alan, 21 Temmuz 2025.

Myanmar'ın kuzeyindeki Kaçin eyaletinde yeşim taşı çıkarılan bir madeninin çökmesi sonucu yaklaşık 20 kişi mahsur kaldı.

Polis yetkilisinin Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, olay pazartesi sabahı Hpakant kasabasındaki madende bir duvarın çökmesi sonucu meydana geldi. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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