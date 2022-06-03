Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı - Haberler

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Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı

Xinhua - Güncel
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Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı

YANGON, 3 Haziran (Xinhua) -- Myanmar, Kovid-19 salgınına rağmen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için ülke genelinde temel eğitim okullarını Perşembe günü yeniden açtı.

YANGON, 3 Haziran (Xinhua) -- Myanmar, Kovid-19 salgınına rağmen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için ülke genelinde temel eğitim okullarını Perşembe günü yeniden açtı.

Myanmar'ın Yangon şehrinde Temel Eğitim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'ın Yangon şehrinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'ın Yangon şehrinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula yürüyen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'ın Yangon şehrindeki Temel Eğitim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Myanmar'ın Yangon şehrinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okuldaki öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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