Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı - Haberler

Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı YANGON, 3 Haziran (Xinhua) -- Myanmar, Kovid-19 salgınına rağmen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için ülke genelinde temel eğitim okullarını Perşembe günü yeniden açtı. YANGON, 3 Haziran (Xinhua) -- Myanmar, Kovid-19 salgınına rağmen 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için ülke genelinde temel eğitim okullarını Perşembe günü yeniden açtı. Myanmar'ın Yangon şehrinde Temel Eğitim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua) Myanmar'ın Yangon şehrinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua) Myanmar'ın Yangon şehrinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula yürüyen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua) Myanmar'ın Yangon şehrindeki Temel Eğitim Lisesi'nde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okula gelen öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua) Myanmar'ın Yangon şehrinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk gününde okuldaki öğrenciler, 2 Haziran 2022. (Fotoğraf: U Aung/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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