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Myanmar'da silahlı gruplar Çin'e açılan sınır kapısını ele geçirdi

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Myanmar'da ordu güçlerine karşı eylemlerini sürdüren silahlı grupların, Çin'e açılan sınır kapısını ele geçirdiği öne sürüldü. Üç Kardeşler İttifakı adı altında bir araya gelen silahlı gruplar, Laukkaing kasabasındaki Yan Lon Kyaing Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı.

Myanmar'da 27 Ekim'de ordu güçlerine karşı başlattığı eylemlerini sürdüren silahlı grupların Çin'e açılan sınır kapısını ele geçirdiği öne sürüldü.

Myanmar basınındaki haberlere göre, Shan eyaletinin kuzeyindeki Laukkaing kasabasındaki Yan Lon Kyaing Sınır Kapısı "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı grupların ele geçirdiği 5'inci geçiş noktası oldu.

Associated Press'e konuşan bölge sakinleri, çatışmaların ardından ordu destekli milis güçlerin 18 Aralık'ta silah bırakması sonucu MNDAA unsurlarının söz konusu sınır kapısının kontrolünü ele geçirdiğini öne sürdü.

Öte yandan, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu ise eyaletteki iki kasabanın ele geçirildiğini iddia etti.

Laukkaing kasabası, Çinli siber suç örgütlerinin yerel silahlı gruplarla ortaklaşa "çevrim içi dolandırıcılık" faaliyeti yürüttüğü bölge olarak biliniyor.

Myanmar'daki en büyük etnik silahlı gruplardan Birleşik Wa Devlet Ordusu (UWSA), 9 Eylül'de ülkede siber dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 1207 Çinliyi ülkelerine iade etmişti.

Ordu güçlerine karşı 27 Ekim'de başlattığı silahlı eylemlerini sürdüren silahlı gruplar, Myanmar askeri yönetimine karşı direnişini genişletiyor.

"Üç Kardeşler İttifakı" şimdiye kadar 200'den fazla askeri nokta ve 5 sınır kapısını ordu güçlerinden alırken, ittifaka bağlı silahlı gruplar, çatışmalarda yüzlerce Myanmar askerinin öldürüldüğünü iddia ediyor.

Myanmar'daki çatışmalar sınır ticaretini etkilerken, Çin sınır bölgelerinde ateşkes çağrısı yapmıştı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 902 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Bu arada Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana yaklaşık 1400 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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