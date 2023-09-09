Myanmar'da siber suç işlediği iddia edilen 1207 Çinli sınır dışı edildi

Myanmar'daki en büyük etnik silahlı gruplardan Birleşik Wa Devlet Ordusu (UWSA), ülkede siber dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 1207 Çinliyi ülkelerine iade etti.