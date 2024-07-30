Myanmar'da Sel Felaketi: On Binlerce İnsan Yerinden Oldu

ÇEKİM TARİHİ: 29 Temmuz 2024

1. Bago'da sel suları arasında yürüyen insanların çeşitli görüntüleri

2. Sel suları içinde kayıkla kürek çeken insanların çeşitli görüntüleri

Myanmar'ın güneyini vuran yaygın sel felaketi nedeniyle on binlerce insan yerinden oldu ve altyapı tesisleri sular altında kaldı.

Ulusal meteoroloji ajansının bildirdiğine göre, Ayeyarwady, Bago, Mon ve Kayin'i kapsayan dört bölge ve eyaletteki 13 kasabada nehirlerin su seviyeleri Pazartesi günü itibarıyla uyarı sınırlarını aştı.

Resmi The Mirror gazetesinin Pazartesi günkü haberine göre, Bago bölgesine bağlı Bago kasabasında 4.793 haneden toplam 18.210 kişi son günlerdeki şiddetli yağışlardan kaynaklanan sel nedeniyle tahliye edildi.

Kayin eyaletinin Myawaddy ilçesinde aralıksız yağışların etkisiyle Thaungyin Nehri'nin yükselmesiyle 370 haneden 4.985 kişinin ilçedeki 11 yardım merkezine sığındığı belirtildi.

Haberde ayrıca Ayeyarwady bölgesi ve Mon eyaletindeki demiryolu hatları ve otoyolların yolcular için risk oluşturacak biçimde su altında kaldığı ve sel nedeniyle okulların kapatıldığı belirtildi.

Habere göre, Güneydoğu Asya ülkesindeki dört bölge ve eyalete ek olarak, Taninthayi bölgesindeki Taninthayi kasabasında da şiddetli sağanak yağışların etkisiyle Taninthayi Nehri'nin su seviyesi yükselerek Pazar günü sele sebebiyet verdi.

Selden etkilenen bölgelerdeki yerel yetkililer, itfaiye personeli ve kurtarma ekiplerinin, bölge sakinlerini tahliye ederek gıda, içme suyu ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için birlikte çalıştığı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bago'dan bildiriyor. (XHTV)