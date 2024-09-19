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Myanmar'da Sel Felaketi: 268 Ölü, 88 Kayıp

Myanmar'da Sel Felaketi: 268 Ölü, 88 Kayıp
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Myanmar'da meydana gelen şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 268'e yükseldi, 88 kişiden hala haber alınamıyor. Sel, birçok bölgeyi etkileyerek büyük zarara yol açtı.

YANGON, 19 Eylül (Xinhua) -- Myanmar'da meydana gelen şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı Çarşamba sabahı itibarıyla 268'e yükselirken, 88 kişiden hala haber alınamıyor.

Şiddetli yağışların tetiklediği seller Nay Pyi Taw, Kayah, Kayin, Bago, Magway, Mandalay, Shan ve Ayeyarwady dahil olmak üzere birçok bölge ve eyaleti etkiledi.

Myanmar Devlet İdare Konseyi Enformasyon Ekibi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, sel felaketinin yollara, köprülere, evlere, ofislere, okullara ve diğer binalara zarar verdiğini söyledi.

Hükümetin, yakınlarını kaybedenlere nakit desteği vereceği ve etkilenen bölgelerdeki hasar seviyesine göre daha fazla yardım yapacağı belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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