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Myanmar'da Sel Felaketi: 209.000 Kişi Yerinden Oldu

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Myanmar'da Haziran ayından bu yana süren şiddetli yağışlar ve yükselen nehir seviyeleri sonucu meydana gelen sellerde 209.000'den fazla kişi yerinden oldu. Sellerin etkilediği bölgelerde 656 yardım merkezi açıldı ve mağdurlara gıda ve yardım malzemeleri ulaştırıldı.

ÇEKİM TARİHİ: 29 Temmuz 2024

1. Su altında kalan pirinç tarlalarının çeşitli görüntüleri

2. Bago'da sel suları arasında yürüyen insanların çeşitli görüntüleri

3. Sel suları içinde kürek çeken insanların çeşitli görüntüleri

Myanmar'da bu yıl Haziran ayının sonlarından itibaren ülkeyi vuran seller nedeniyle 50.000'den fazla haneden 209.000'u aşkın kişi yerinden oldu.

Devlete ait Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun Çarşamba günkü haberine göre, ülkenin 10 bölge ve eyaletinde şiddetli yağışlar ve yükselen nehir seviyeleri yüzünden seller yaşandı.

Haberde, sellerden etkilenen bölge ve eyaletlerde toplam 656 yardım merkezi açıldığı ve mağdurlara gıda, içme suyu ve yardım malzemeleri ulaştırıldığı belirtildi.

Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Dairesi, Çarşamba günü itibarıyla Kayin eyaleti, Ayeyarwady ve Bago bölgelerinin bazı kasabalarındaki büyük nehirlerin su seviyelerinin halen alarm seviyesinin üzerinde olduğunu açıkladı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yangon'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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