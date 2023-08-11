Myanmar'da sel felaketi: 18.000'den fazla kişi barınaklara yerleştirildi

Myanmar'ın güneyindeki Kayin eyaletinde nehirlerdeki su seviyelerinin tehlike sınırını aşması nedeniyle 18.000'den fazla kişi barınaklara yerleştirildi. Kayin eyaleti hükümeti, sel felaketine karşı ek barınaklar kuruyor. Nehirlerin taşması sonucu bazı bölgeler sular altında kaldı ve demiryolu seferleri iptal edildi.

YANGON, 11 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar'ın güneyindeki Kayin eyaletinde nehirlerdeki su seviyelerinin tehlike sınırını aşması nedeniyle 18.000'den fazla kişi barınaklara yerleştirildi.

Devlete ait televizyon kanalı MRTV'nin haberine göre Kayin eyaleti hükümet sözcüsü U Saw Khin Maung Myint, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Kayin eyaletindeki altı ilçede sel felaketine karşı ek barınaklar kuruyoruz" dedi.

Sözcü, Thanlwin Nehri de dahil olmak üzere Kayin eyaletindeki nehirlerin taştığını ve eyaletin başkenti Hpa-an ile Mon eyaletinin başkenti Mawlamyine'i birbirine bağlayan anayolun bazı kısımlarının da sular altında kaldığını belirtti.

Devlet kanalına göre, Bago ve Mawlamyine kentleri arasındaki demiryolu hatlarının bazı bölümlerinde meydana gelen sel nedeniyle Salı günü Yangon ve Mawlamyine kentleri arasındaki bazı demiryolu seferleri iptal edildi.

Myanmar Meteoroloji ve Hidroloji Departmanı, Güneydoğu Asya ülkesindeki altı nehrin Çarşamba günü öğleden sonra tehlike seviyelerini aştığını bildirdi.

Bago sakinlerinden Ko Aye Hla, Perşembe günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Her yıl sel felaketi yaşıyoruz ancak bu yılki taşkın yaklaşık üç yılın en şiddetlisi oldu. Evimin zemin katı şu anda sular altında" ifadelerini kullandı.

Hla, Bago'nun alçak bölgelerinde yaşayan bazı bölge sakinlerinin daha yüksek bölgelerdeki manastır ve barınaklara yerleştirildiğini de ekledi.