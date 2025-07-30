Myanmar'da Sel Faciası: 2.267 Kişi Tahliye Edildi

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Myanmar'ın Shan eyaletindeki sel felaketi sonucu 4 kasabadan 461 hane tahliye edildi, 6 kişi hayatını kaybetti.

YANGON, 30 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar'ın doğusundaki Shan eyaletinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle dört kasabada yaşayan 461 haneden toplam 2.267 kişi tahliye edildi.

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Dairesi'nden bir yetkili salı günü Xinhua'ya yaptığı açıklamada, pazartesi sabahı erken saatlerde etkili olan şiddetli yağışların ardından dağlardan gelen sel sularının Yatsauk, Aungban, Kalaw ve Pindaya kasabalarında taşkınlara yol açtığını bildirdi.

Yetkili, salı sabahı itibarıyla Pindaya kasabasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını söyledi.

Myanmar İtfaiye Hizmetleri Dairesi'ne bağlı ekiplerin, etkilenen bölge sakinlerini manastırlara ve parklara tahliye ettiğini kaydeden yetkili, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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