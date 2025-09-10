Myanmar'da Seçim Eleştirisi Yapan Kişiye 7 Yıl Hapis Cezası

Myanmar'da bir kişi, askeri yönetimin 28 Aralık'ta yapılacak genel seçim planını eleştirdiği için 7 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Nay Thway isimli bir kişi, 25 Ağustos'ta ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, askeri hükümeti "halkın güvenliğini sağlamaktan çok seçim planına öncelik vermek"le suçladı.

Yaptığı paylaşımı daha sonra kaldıran 36 yaşındaki Nay Thway, "seçimleri baltalamaya teşebbüs" suçundan 7 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Nay Thway'nin hapis cezası, "seçimlere karşı çıkan veya engellemeye çalışanlara" yönelik yeni seçim yasası kapsamında verilen ilk mahkumiyet kararı oldu.

Yeni yasa kapsamında, seçimle ilgili diğer suçlar için ölüm cezasına kadar varan cezalar öngörülüyor.

Myanmar'da 5 yıl aradan sonra ilk seçim 28 Aralık'ta yapılacak.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına alarak 1 yıllığına OHAL ilan etmişti. OHAL, süregelen çatışmalar gerekçe gösterilerek uzatılmıştı.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Liz Throssell, Eylül 2024'te yaptığı açıklamada, Myanmar'da askeri darbenin gerçekleştirildiği 2021'den bu yana en az 5 bin 350 sivilin öldürüldüğünü, 3,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini söylemişti.

Myanmar'da askeri yönetim 31 Temmuz'da, yıl sonunda yapılması planlanan genel seçimler öncesinde, ülkede 4,5 yıldır süren OHAL'i sona erdirmişti.