Myanmar'da ordunun Shan eyaletine saldırıları devam ediyor

Myanmar ordusu, ülkenin kuzeyindeki Shan eyaletinin Muse kentinde havadan ve karadan ağır saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Yerel halk, silahlı etnik grupların stratejik bir noktayı ele geçirdiğini aktardı.

Myanmar'da ordunun, ülkenin kuzeyindeki Shan eyaletinin Muse kentinde havadan ve karadan ağır saldırılar düzenlemeye devam ettiği bildirildi.

Shan eyaleti merkezli haber sitesi MeKong News'un Facebook'tan yayımladığı habere göre, cuntanın yönettiği Myanmar ordusu, ülkenin Çin ile paylaştığı sınır bölgesindeki Muse kentine hava ve kara saldırıları düzenledi.

Yerel halk, "Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen silahlı etnik grupların, ticaret bölgesi yakınlarındaki stratejik bir noktayı dün gece ele geçirdiğini aktardı.

Myanmar Cunta yönetiminin Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun da devlet gazetesi Myanma Alinn'e Namhkam kasabası ve Muse şehri arasındaki bölgede ordu ve etnik gruplar arasında çatışmaların meydana geldiğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün Pekin'de düzenlenen bir basın toplantısı marjında, Çin'in Myanmar ordusu ve etnik gruplar arasında bir ateşkes sağlanması için arabuluculuk yaptığını söylemişti.

Mao ayrıca, ülkenin Çin sınırındaki çatışmalarda hatırı sayılır düzeyde bir azalma görüldüğünü belirtmişti.

Diğer yandan, tarafların hiçbirinden ateşkese dair açıklama yapılmadı.