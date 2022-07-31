Myanmar'da olağanüstü halin 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı - Haberler

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Myanmar'da olağanüstü halin 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı

Myanmar'da olağanüstü halin 2023'e kadar uzatıldığı açıklandı

Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, olağanüstü halin 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

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Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, olağanüstü halin 2023'e kadar uzatıldığını açıkladı.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Başkan Vekili Myint Swe yaptığı açıklamada, ülkede istikrarın tekrar sağlanabilmesi ve seçimlere daha iyi hazırlanılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Myint, olağanüstü halin 1 Şubat 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise halen içeride tutuluyor.

Askeri mahkemeler, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermiş, en son 25 Temmuz'da eski iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nden (NLD) milletvekilin de bulunduğu 4 kişi, yargılandıkları askeri mahkemenin emriyle idam edilmişti.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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