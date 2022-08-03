Myanmar'da Nadir Görülen Bir Beyaz Fil Dünyaya Geldi

YANGON, 3 Ağustos (Xinhua) -- Myanmar Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Bakanlığı Salı günü, Myanmar'ın Arakan eyaletinin Taungup kasabasında nadir görülen bir beyaz filin dünyaya geldiğini bildirdi. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre 23 Temmuzda 81,6 kilogram ağırlığında doğan beyaz fil yavrusu, 73,6 santimetre omuz yüksekliğine, yaklaşık 94 santimetre beden çevresine yaklaşık 61 santimetre arka uzunluğuna ve 45,7 santimetre kuyruk uzunluğuna sahip olduğu ölçüldü. Myanmar'da nadir bulunan beyaz filler uğurlu hayvanlar olarak kabul ediliyor. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 günlük fil yavrusunun annesiyle birlikte sağlıklı ve mutlu olduğu belirtildi.